Devenir agent immobilier : le rêve pour de nombreux Français... mais on ne s'improvise pas agent immobilier comme ça ! Commercial dans l'âme, négociateur et à l'écoute de ses clients, l'agent immobilier a la charge de vendre ou de louer des biens confiés par des propriétaires. Cet ouvrage a pour but de vous présenter de manière claire en quoi consiste le travail d'un agent immobilier - vous découvrirez au fil des pages des aspects dans lesquels vous vous reconnaitrez sûrement - et comment faire de ce métier le vôtre. Il y a une multitude d'agents immobiliers en France : découvrez comment vous pourriez devenir celui qui se démarquera, et si ce rêve vous correspond. Pensez comme Confucius : "Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie".