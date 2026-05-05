Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Devenir agent immobilier

Céline Faraut, Ezrati marc O

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devenir agent immobilier : le rêve pour de nombreux Français... mais on ne s'improvise pas agent immobilier comme ça ! Commercial dans l'âme, négociateur et à l'écoute de ses clients, l'agent immobilier a la charge de vendre ou de louer des biens confiés par des propriétaires. Cet ouvrage a pour but de vous présenter de manière claire en quoi consiste le travail d'un agent immobilier - vous découvrirez au fil des pages des aspects dans lesquels vous vous reconnaitrez sûrement - et comment faire de ce métier le vôtre. Il y a une multitude d'agents immobiliers en France : découvrez comment vous pourriez devenir celui qui se démarquera, et si ce rêve vous correspond. Pensez comme Confucius : "Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie".

Par Céline Faraut, Ezrati marc O
Chez Bréal

|

Auteur

Céline Faraut, Ezrati marc O

Editeur

Bréal

Genre

Logements, guides pratiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Devenir agent immobilier par Céline Faraut, Ezrati marc O

Commenter ce livre

 

Devenir agent immobilier

Céline Faraut, Ezrati marc O

Paru le 05/05/2026

140 pages

Bréal

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749557922
9782749557922
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.