Comment enquêter en immersion sans nier sa sensibilité ? Eclats d'ethnographie explore les multiples dimensions de l'enquête ethnographique en sciences de l'information et de la communication. A partir de terrains variés, les auteurs interrogent les corps sensibles à l'oeuvre dans la recherche, la posture du chercheur et les dilemmes éthiques qui en découlent. Ils défendent une approche située sensible et réflexive, où la "neutralité empathique" permet de penser la relation à l'autre sans renoncer à la rigueur scientifique. Les "éclats" réunis dans ces pages témoignent d'une volonté commune : rendre visible l'invisible, restituer les voix, les silences et les tensions qui traversent nos sociétés contemporaines.