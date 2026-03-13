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#Essais

Eclats d'ethnographie

Johanne Samè

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Comment enquêter en immersion sans nier sa sensibilité ? Eclats d'ethnographie explore les multiples dimensions de l'enquête ethnographique en sciences de l'information et de la communication. A partir de terrains variés, les auteurs interrogent les corps sensibles à l'oeuvre dans la recherche, la posture du chercheur et les dilemmes éthiques qui en découlent. Ils défendent une approche située sensible et réflexive, où la "neutralité empathique" permet de penser la relation à l'autre sans renoncer à la rigueur scientifique. Les "éclats" réunis dans ces pages témoignent d'une volonté commune : rendre visible l'invisible, restituer les voix, les silences et les tensions qui traversent nos sociétés contemporaines.

Par Johanne Samè
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Johanne Samè

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Eclats d'ethnographie

Johanne Samè

Paru le 13/03/2026

212 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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