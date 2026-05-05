Sociologie de l'identité

Le mot "identité" est beaucoup employé de nos jours, mais rarement défini. Que signifie-t-il exactement ? Avant le XIXe siècle, il apparaît peu, mais sa fréquence d'emploi augmente ensuite face à la nécessité pour l'Etat de ne pas confondre ses administrés. Brusquement, entre la fin des années 1950 et les années 1990, le mot se propage, adossé à l'évocation de certains questionnements identitaires. Jean-Claude Kaufmann fait le point sur ce terme et pose un cadre de réflexion sociologique pour nous permettre de mieux le comprendre, et peut-être ainsi de mieux nous comprendre. Il rappelle que l'identité personnelle n'est ni l'individu lui-même ni un identifiant, et alerte sur le risque de fragmentation de nos sociétés contemporaines à l'âge des identités.