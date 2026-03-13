Cuisine au sang - polar gourmand en perigord (coll. geste noir)

Sous les atours savoureux d'une fiction à suspense, Hervé Brunaux suscite dans ce roman une réflexion d'une paradoxale modernité, sur l'évolution de nos identités culturelles et de notre agriculture familiale. En Périgord, foyer de résistance de la cuisine rurale, Pierre Pechmalou est un espion d'un nouveau type, à la solde des services d'hygiène. Il est chargé de débusquer les fermiers restés fidèles aux méthodes de production traditionnelles. Mais Pierre est aussi un père déchiré, qui se bat pour la garde de son fils. Au détour de ses missions saturées de culpabilité, reviendront le hanter quelques-uns des fantômes de sa jeunesse.