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Les Musées de France

Marie-Christine Labourdette

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Visite guidée La France a la chance de disposer d'un réseau de musées exceptionnel. Mais qu'entend-on par "musée" ? Quoi de commun entre le Louvre, marque internationale qui s'exporte à Abu Dhabi, le MuCEM inauguré en 2013 à Marseille, le musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru et les plus de 1 200 autres lieux ayant le label "musée de France" ? Marie-Christine Labourdette présente ce qui, au-delà de cet éclectisme, "fait" le musée d'aujourd'hui : ses collections au statut juridique protecteur, présentées suivant un discours scientifique, dans un bâtiment adapté à leur conservation et à leur valorisation et, enfin, mises à disposition d'un public grâce à des politiques de médiation. Elle nous montre comment, à l'aube du XXIe siècle, les musées connaissent un succès qui ne se dément pas et sont devenus de véritables ambassadeurs du dynamisme culturel d'un pays, de son rayonnement et de son attractivité.

Par Marie-Christine Labourdette
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Marie-Christine Labourdette

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Les Musées de France

Marie-Christine Labourdette

Paru le 20/08/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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