12 Histoires de champions Cars

12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique de Cars ! Avec ce recueil de 12 histoires, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de vos personnages préférés. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Cars : L'histoire du film - Cars 2 : L'histoire du film - Cars 3 : L'histoire du film - La course à la gloire - Course de relais - Une course solidaire - L'esprit de compétition - Martin à Paris - Le juke-box de Martin - Le monstre de la Forêt Noire - Une course brillante - Courir et secourir !