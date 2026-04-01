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12 Histoires de champions Cars

Disney, Disney Pixar

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12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique de Cars ! Avec ce recueil de 12 histoires, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de vos personnages préférés. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Cars : L'histoire du film - Cars 2 : L'histoire du film - Cars 3 : L'histoire du film - La course à la gloire - Course de relais - Une course solidaire - L'esprit de compétition - Martin à Paris - Le juke-box de Martin - Le monstre de la Forêt Noire - Une course brillante - Courir et secourir !

Par Disney, Disney Pixar
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Disney Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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12 Histoires de champions Cars

Disney, Disney Pixar

Paru le 01/04/2026

224 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017367703
9782017367703
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