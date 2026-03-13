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#Roman francophone

Meurtres dans le morbihan - l'ombre de la brume (coll. geste noir)

Gaelle Merlet

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Malestroit, petite cité du centre Morbihan est le théâtre d'un étrange phénomène météorologique. Un brouillard intense a surgit et se maintient au dessus du canton. Les animaux meurent sans que personne n'en trouve la raison. Et si tout cela était lié ? L'usine en haut des carrières, dans la forêt va attirer l'attention d'une partie de la population. Les trois héros nous emmènent dans une chasse aux sorcières des temps modernes. Leur avenir se joue ici et ils se battront pour mener leur enquête... Envers et contre tous.

Par Gaelle Merlet
Chez La Geste

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Auteur

Gaelle Merlet

Editeur

La Geste

Genre

Bretagne

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Meurtres dans le morbihan - l'ombre de la brume (coll. geste noir)

Gaelle Merlet

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330446
9791035330446
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