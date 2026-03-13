Meurtres dans le morbihan - l'ombre de la brume (coll. geste noir)

Malestroit, petite cité du centre Morbihan est le théâtre d'un étrange phénomène météorologique. Un brouillard intense a surgit et se maintient au dessus du canton. Les animaux meurent sans que personne n'en trouve la raison. Et si tout cela était lié ? L'usine en haut des carrières, dans la forêt va attirer l'attention d'une partie de la population. Les trois héros nous emmènent dans une chasse aux sorcières des temps modernes. Leur avenir se joue ici et ils se battront pour mener leur enquête... Envers et contre tous.