Toute l'histoire du film Les Aristochats dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Madame de Bonnefamille a décidé de léguer sa fortune à ses chats bien-aimés. Mais Edgar, son cupide maître d'hôtel, ne l'entend pas de cette oreille. Prêt à tout pour hériter à leur place, il enlève Duchesse et ses trois petits, et les abandonne en rase campagne. O'Malley, un malin matou, vient alors à leur rescousse pour les aider à retrouver leur chemin et leur faire découvrir la folle vie de chat de gouttière...