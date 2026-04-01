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Les Aristochats

Disney

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Toute l'histoire du film Les Aristochats dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Madame de Bonnefamille a décidé de léguer sa fortune à ses chats bien-aimés. Mais Edgar, son cupide maître d'hôtel, ne l'entend pas de cette oreille. Prêt à tout pour hériter à leur place, il enlève Duchesse et ses trois petits, et les abandonne en rase campagne. O'Malley, un malin matou, vient alors à leur rescousse pour les aider à retrouver leur chemin et leur faire découvrir la folle vie de chat de gouttière...

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Les Aristochats

Disney

Paru le 01/04/2026

96 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017367697
9782017367697
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