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La tisseuse de vents

Nina Lan

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Alors qu'elle n'est encore qu'une jeune apprentie Tisseuse de vents, Eloë est convoquée à la cérémonie du Privilège afin de mettre ses pouvoirs au service du royaume d'Yria. Un rêve pour beaucoup de Talentueux, mais un déchirement pour elle qui souhaite rester auprès de Myrtil, son meilleur ami tombé gravement malade. Désespérée, elle conclut un marché avec un Soigneur, aussi irritant que charmant, dans l'espoir de sauver son ami... Un pacte qu'elle regrette aussitôt, car la maladie semble incurable et se répand dans tout le royaume. Eloë va devoir aller puiser dans les racines obscures de sa magie, pour tenter de dénouer les liens de ce mystère... au risque de se retrouver prise au piège d'une bien plus sombre toile. Prix Imaginales Jeunesse 2025 Prix des lecteurs du Journal de Mickey 2024

Par Nina Lan
Chez Hachette

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Auteur

Nina Lan

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

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La tisseuse de vents

Nina Lan

Paru le 01/04/2026

440 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017351672
9782017351672
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