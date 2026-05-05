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Le Rhône d'autrefois

Xxx, Ici en région

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C'était hier dans le Rhône... De l'ancienne capitale des Gaules aux bourgs reculés du haut Beaujolais, de l'ancien hameau sur les bords de la Saône aux contreforts du Pilat, des monts d'Or à la vallée du Gier, ou du plateau du Lyonnais aux plaines du bas Dauphiné, des images d'archive jaunies par le temps nous transportent à une époque où le temps semble s'écouler plus lentement. Sous nos yeux un peu nostalgiques, les visages de nos aïeux, graves ou souriants, témoignent d'une époque dont plus personne ne se souvient... re Qu'est-ce qu'on e j'ait de plus que de marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés ? l'espère juste que, derrière nous, d'autres auront envie de suivre Io trace... u Anonyme. A pied, à cheval, en tramway ou en bateau-mouche, laissez-vous transporter sur les routes historiques du Rhône...

Par Xxx, Ici en région
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Rhône

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Le Rhône d'autrefois

Xxx, Ici en région

Paru le 05/05/2026

160 pages

Ici en région

12,90 €

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