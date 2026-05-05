Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les 9 visages de l'âme

Valérie J'espère

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand Joti, hypersensible au bord du burn-out, hérite d'une vieille maison isolée, elle pense simplement s'accorder une pause. Mais la demeure, imprégnée d'une étrange présence, en a décidé autrement et devient le théâtre de rencontres impossibles venues d'un autre temps. Tour à tour, Joti entame un troublant dialogue avec Claire, une disciple de saint François d'Assise, Hannah, une voyante russe déchue, ou encore Selma, une infirmière londonienne de la fin du XIXe siècle. Toutes semblent lui transmettre des fragments d'autres vies oubliées et un message à décrypter. A mesure que Joti s'installe, les frontières entre son quotidien et ces apparitions se brouillent. Chaque rencontre fait résonner ses propres blessures et talents, comme des pièces du puzzle de sa vie. Guidée par une mystérieuse passeuse d'âmes et par Gabriel, un homme au calme déstabilisant, Joti doit comprendre pourquoi la maison l'a choisie et ce que ces âmes ont à lui apprendre...

Par Valérie J'espère
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Valérie J'espère

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 9 visages de l'âme par Valérie J'espère

Commenter ce livre

 

Les 9 visages de l'âme

Valérie J'espère

Paru le 05/05/2026

272 pages

Leduc.s éditions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385642150
9782385642150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.