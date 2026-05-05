Les 9 visages de l'âme

Quand Joti, hypersensible au bord du burn-out, hérite d'une vieille maison isolée, elle pense simplement s'accorder une pause. Mais la demeure, imprégnée d'une étrange présence, en a décidé autrement et devient le théâtre de rencontres impossibles venues d'un autre temps. Tour à tour, Joti entame un troublant dialogue avec Claire, une disciple de saint François d'Assise, Hannah, une voyante russe déchue, ou encore Selma, une infirmière londonienne de la fin du XIXe siècle. Toutes semblent lui transmettre des fragments d'autres vies oubliées et un message à décrypter. A mesure que Joti s'installe, les frontières entre son quotidien et ces apparitions se brouillent. Chaque rencontre fait résonner ses propres blessures et talents, comme des pièces du puzzle de sa vie. Guidée par une mystérieuse passeuse d'âmes et par Gabriel, un homme au calme déstabilisant, Joti doit comprendre pourquoi la maison l'a choisie et ce que ces âmes ont à lui apprendre...