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Dealing in Deception

Mills Coleman

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Peu importe la mise, une seule règle compte : ne jamais perdre la main. Dans les coulisses de Las Vegas, les patrons de casino ne sont pas que des hommes d'affaires : ce sont des rois sans scrupules, prêts à tout pour régner sur la ville du péché. Maeve évolue dans cet univers depuis longtemps. Officiellement, elle travaille pour Angel, l'un des plus redoutés d'entre eux. Officieusement, elle joue un jeu bien plus risqué. Lorsqu'elle franchit les portes de la Maison Margot, le casino rival, elle propose à Arcane, son mystérieux propriétaire, un marché : s'allier contre leur ennemi commun. Lui cherche à détruire Angel ; elle, à lui échapper. Lorsqu'il découvre Maeve, Arcane voit en elle une occasion en or d'obtenir des informations inestimables. Mais plus il passe de temps avec elle, plus la tentation devient dangereuse. Car Maeve est une virtuose du mensonge, et même lui ignore si elle est en train de le séduire... ou de le tromper. Ce qui ne devait être qu'un arrangement devient alors un pari très risqué...

Par Mills Coleman
Chez Hachette

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Auteur

Mills Coleman

Editeur

Hachette

Genre

Suspense romantique

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Dealing in Deception

Mills Coleman

Paru le 01/04/2026

384 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348740
9782017348740
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