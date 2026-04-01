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Un grand week-end Marrakech

Collectif, Nathalie Campodonico, Raphaëlle Vinon

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Vivez un séjour inoubliable à Marrakech grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : pédaler le long des murailles ocre de la médina, fabriquer son huile d'argan, se perdre dans un souk rural, traverser le désert, assister à un concert de musique traditionnelles. - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : les plus beaux rooftops, nos boutiques de cosmétiques préférées, les meilleurs restos à petits prix, les créateurs à ne pas manquer... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des excursions dans la vallée de l'Ourika et de l'Atlas pour découvrir les magnifiques paysages et villages au sud de Marrakech ! - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.

Par Collectif, Nathalie Campodonico, Raphaëlle Vinon
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Nathalie Campodonico, Raphaëlle Vinon

Editeur

Hachette

Genre

Maroc

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Un grand week-end Marrakech

Collectif, Nathalie Campodonico, Raphaëlle Vinon

Paru le 01/04/2026

208 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017337966
9782017337966
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