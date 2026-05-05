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#Roman étranger

Le retour de Carrie Soto

Taylor Jenkins Reid

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New York, 1994. Des tribunes de l'US Open, Carrie Soto, la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, voit l'éblouissante Nicki Chan lui arracher son record mondial. A trente-sept ans, alors qu'elle a pris sa retraite depuis plusieurs années, Carrie reste une battante. Elle qui a tout sacrifié, entraînée par son père depuis l'âge de deux ans, prend une décision inédite : revenir dans la compétition et reconquérir son titre. Même si les médias la critiquent et qu'elle doit faire face à des propos sexistes et racistes. Même si son corps ne va plus aussi vite qu'avant. Et même si elle doit ravaler sa fierté pour s'entraîner avec l'homme à qui elle a failli ouvrir son coeur. Carrie a quelque chose à prouver avant de quitter le terrain pour toujours. L'autrice culte de Daisy Jones and the Six et Les Sept Maris d'Evelyn Hugo nous offre l'aventure épique et bouleversante d'une championne décidée à trouver sa place au sein d'un univers impitoyable.

Par Taylor Jenkins Reid
Chez Charleston éditions

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Auteur

Taylor Jenkins Reid

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le retour de Carrie Soto

Taylor Jenkins Reid trad. Typhaine Ducellier

Paru le 05/05/2026

471 pages

Charleston éditions

22,90 €

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