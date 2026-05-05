- Un des trois grands acteurs du "Wilderness" américain avec Emerson et Thoreau. - Une vision mystique et sensualiste de la nature. - Un " fou de nature sauvage", un marcheur infatigable et un écrivain talentueux devenu le fondateur de la plus grande association de protection de la nature américaine. - Le créateur et protecteur passionné du Parc de Yosemite. - Une personnalité éclectique, impressionnante et libre en action. - 1838-1914 : un personnage charnière, marcheur intrépide et grand voyageur (autour du monde). - Un panorama des héritiers de John Muir aux XXe et XXIe siècles. Sur les traces de John Muir, figure fondatrice des parcs nationaux américains, Louis-Marie Blanchard vous embarque pour un voyage saisissant de la Californie à l'Alaska. Inventeur, botaniste, géologue, écrivain et marcheur infatigable, Muir a consacré sa vie à défendre une nature qu'il considérait comme sacrée. Des séquoias géants aux vallées grandioses, il nous révèle un monde aussi fragile que fascinant, menacé par la main de l'homme. Fondateur du Sierra Club, inspiré par Alexander von Humboldt et Henry David Thoreau, Muir incarne le combat d'une vie : préserver les espaces sauvages pour les générations futures. A travers ce récit captivant, découvrez une pensée visionnaire, plus actuelle que jamais. Un livre qui invite à voir autrement, à ressentir profondément... et à agir. Un appel vibrant à renouer avec la nature.