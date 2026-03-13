Cyrano vit à Strasbourg. Etudiant en architecture, il tente d'échapper à la voix de sa mère, traverse les examens, les rues, les corps et les idéologies sans jamais parvenir à habiter pleinement sa propre vie. Autour de lui, la ville se fracture : attentats, marché de Noël, gilets jaunes, réfugiés, fêtes et silences. Dans son appartement plane une présence invisible : Marie-Eugène Noël, chanteuse, colocataire absente, figure troublante de l'exil et du désir. Roman de la dissonance, ce texte explore l'écart entre le réel et la perception, entre le discours social et l'expérience intime. Par une écriture fragmentée, hallucinée, parfois cruelle, il interroge l'exil intérieur et politique, la violence sourde des normes et cette question obsédante : comment vivre ensemble sans se perdre soi-même ?