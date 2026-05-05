Olive et son chien Gros lapin s'amusent d'un rien. Aujourd'hui, c'est parti pour la chasse aux papillons ? ! Dans la ville, entre les papiers de bonbons et les emballages qui virevoltent dans le vent, le filet se remplit facilement... Mais que faire de cette drôle de collection ?? Un album qui met en lumière l'importance de l'imagination, du tri des déchets et de leur revalorisation. Coup de coeur Sous des dessins poétiques et d'une grande beauté, cet album porte un message engagé et pousse le lecteur à la réflexion. Que ce soit en ville ou dans la nature, l'histoire vient bousculer en douceur le lecteur, et le faire réfléchir à son comportement. Sa lecture rappelle l'importance de l'écologie et du recyclage, pour un meilleur respect de la planète. Un livre qui éveille les consciences des petits comme des grands lecteurs ? ! LES PLUS Une sensibilisation à la planète et aux comportements à y adopter. Des illustrations poétiques et engagées. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.