Noah et les merveilles de la mer

Lors de sa première journée à la plage, Noah découvre une mare d'eau de mer dans les rochers, remplie de nouveaux amis : des bigorneaux colorés, une anémone éclatante, un petit crabe malicieux... Mais Noah s'inquiète lorsque la mer se retire peu à peu, les privant de leur petit coin d'eau. Avec patience et détermination, Noah fait son possible pour les protéger. Mais ses amis ont-ils vraiment besoin d'être sauvés ? Une belle histoire d'amitié aux couleurs de l'été.