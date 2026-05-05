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Noah et les merveilles de la mer

Julia Rawlinson, Tiphanie Beeke

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Lors de sa première journée à la plage, Noah découvre une mare d'eau de mer dans les rochers, remplie de nouveaux amis : des bigorneaux colorés, une anémone éclatante, un petit crabe malicieux... Mais Noah s'inquiète lorsque la mer se retire peu à peu, les privant de leur petit coin d'eau. Avec patience et détermination, Noah fait son possible pour les protéger. Mais ses amis ont-ils vraiment besoin d'être sauvés ? Une belle histoire d'amitié aux couleurs de l'été.

Par Julia Rawlinson, Tiphanie Beeke
Chez Circonflexe

|

Auteur

Julia Rawlinson, Tiphanie Beeke

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Noah et les merveilles de la mer

Julia Rawlinson, Tiphanie Beeke trad. Amandine Pierru-Chantenay

Paru le 05/05/2026

32 pages

Circonflexe

12,95 €

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