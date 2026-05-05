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Jacky le roi de la tomate

Jacky Mercier, Thérèse Rinuit

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Jacky Mercier a été surnommé plus d'une fois " le roi de la tomate ", voire " le pape de la tomate ". Un surnom qu'il affectionne car il ne renie pas sa passion pour ce fruit aux multiples couleurs et saveurs. Si la vie a quelque peu malmené le maraîcher, il affirme que ça l'a rendu plus fort et plus déterminé lorsqu'il s'est lancé dans la Tomate bio cultivée plein champ. Ces tomates - des variétés anciennes principalement - ont une qualité gustative incomparable et sont plébiscitées par les meilleurs restaurants de Paris et d'ailleurs, ainsi que par des chefs étoilés qui n'hésitent pas à venir dans le petit village rural pour les goûter et les sublimer. Jacky Mercier n'en délaisse pas pour autant ses clients sur les marchés. Non plus les jardiniers amateurs aux papilles averties. Il transmet sa passion de façon innée, notamment au jardin pédagogique, invitant les acteurs de sa réussite à parler de la perle de son jardin.

Par Jacky Mercier, Thérèse Rinuit
Chez Editions Métive

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Auteur

Jacky Mercier, Thérèse Rinuit

Editeur

Editions Métive

Genre

Agriculture

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Jacky le roi de la tomate

Jacky Mercier, Thérèse Rinuit

Paru le 05/05/2026

Editions Métive

25,00 €

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