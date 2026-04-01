Petit ours

Un livre "compagnon" ! Grâce à sa texture douce, ce livre devient un objet familier : il rassure, accompagne au coucher, et peut même être manipulé seul en journée. Avec la collection mes Tout-Doux, offrez à l'enfant un moment de tendresse absolue avant le coucher. Un récit simple, poétique et apaisant, autour d'un petit animal, parfait pour instaurer une routine du soir sereine. Leur couverture en poils effet peluche transforment ces livres en véritables compagnons rassurants. L'enfant peut toucher, caresser et manipuler les livres comme un doudou, pour un moment de lecture sensorielle et réconfortante. Un cadeau idéal pour apaiser les tout-petits et accompagner le sommeil !