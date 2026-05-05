Cahier de jeux spécial art

Une immersion ludique dans le monde de l'Art ! Et si vous passiez vos vacances dans des lieux extraordinaires ? Au bord de la mer avec les impressionnistes, dans les rues de New York avec Hopper ou sous le soleil de Tahiti avec Gauguin... Glissez La Joconde dans vos bagages, dormez dans La Chambre de Van Gogh et dansez jusqu'au bout de la nuit au Moulin Rouge avec Toulouse-Lautrec. Au fil des jeux, découvrez les grands artistes et les oeuvres incontournables de l'histoire de l'art, apprenez à mieux vous connaître grâce à un psycho-test amusant et décalé, puis testez vos acquis avec un bilan final en 20 questions. Un cahier jeux pour s'amuser et se détendre le week-end ou en vacances avec près de 120 jeux et plusieurs niveaux de difficulté. Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage