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Le manuel du rétrograde

Dany William Nk

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Né du constat que l'on peut poursuivre une marche chrétienne tout en s'éloignant de Dieu, Le manuel du rétrograde est une main tendue à toute personne qui, malgré une progression extérieure, perçoit un recul intérieur : un coeur fatigué, une foi devenue mécanique, une intimité fragilisée. Loin de toute condamnation et de tout appel à la performance, il ouvre un espace de vérité, de grâce et de restauration pour ceux qui n'osent pas avouer qu'ils vont moins bien, par peur de décevoir, d'être jugés ou incompris.

Par Dany William Nk
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Dany William Nk

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vie chrétienne

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Le manuel du rétrograde

Dany William Nk

Paru le 01/04/2026

164 pages

Le Lys Bleu

18,00 €

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Scannez le code barre 9791044030382
9791044030382
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