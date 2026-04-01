Né du constat que l'on peut poursuivre une marche chrétienne tout en s'éloignant de Dieu, Le manuel du rétrograde est une main tendue à toute personne qui, malgré une progression extérieure, perçoit un recul intérieur : un coeur fatigué, une foi devenue mécanique, une intimité fragilisée. Loin de toute condamnation et de tout appel à la performance, il ouvre un espace de vérité, de grâce et de restauration pour ceux qui n'osent pas avouer qu'ils vont moins bien, par peur de décevoir, d'être jugés ou incompris.