Mes 10 plus belles comptines sonores du bord de mer pour jouer avec bébé

Un livre sonore pour éveiller bébé au rythme de la mer Ce livre sonore de 10 comptines et chansons plonge les tout-petits dans l'univers doux et joyeux de la mer à travers des mélodies intemporelles comme Maman les petits bateaux, Il était un petit navire, Les petits poissons, C'est la baleine, A la pêche aux moules, Ah les crocodiles et bien d'autres. Conçu spécialement pour les bébés et jeunes enfants, il associe musique, images et texte pour un éveil sensoriel complet. Une tablette sonore pensée pour les petites oreilles La tablette sonore intégrée permet à l'enfant d'écouter facilement chaque comptine grâce à de grands boutons adaptés aux petites mains. ?? Réglage du volume : pour une écoute douce et sécurisée, adaptée à chaque moment de la journée ?? Bouton ON / OFF : pratique pour préserver les piles et apprendre à l'enfant les premiers gestes d'autonomie ?? Qualité sonore claire : des chansons agréables, sans saturation Un vrai confort pour les parents, une vraie liberté pour l'enfant. Lire, écouter, chanter : un livre complet Chaque comptine est accompagnée : - de son texte intégral, pour lire ou chanter avec l'enfant, - de belles illustrations colorées, qui stimulent l'imaginaire et favorisent l'association image-son. Ce double support audio + visuel encourage : - le développement du langage, - la mémorisation, - le plaisir de partager un moment calme et complice. Un outil idéal pour l'éveil musical et sensoriel Grâce au thème de la mer et des animaux marins, ce livre participe à : - l'éveil musical dès le plus jeune âge, - la découverte des sons, rythmes et mélodies, - l'ouverture au monde marin de manière ludique et rassurante. Il accompagne aussi bien : - les temps calmes, - les rituels du coucher, - les moments de jeu et de chant en famille. Un cadeau parfait pour les tout-petits Solide, intuitif et riche en contenu, ce livre sonore est une excellente idée de cadeau pour : - une naissance, - un anniversaire, - les premières découvertes musicales de bébé. Un livre à écouter, regarder, toucher... et surtout à partager.