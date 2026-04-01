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You're my Soulmate Tome 7

Anashin

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"Si l'envie nous en prend, on peut aller n'importe où et faire n'importe quoi ensemble, à l'improviste. Désormais, ce sera comme ça au quotidien. " A l'occasion de la sortie glamping, Yûki et Iori ont fait le point sur les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. De plus, leur plan a réussi : Ibuki et Airi ont décidé de se mettre en couple. Peu après, Iori propose soudain à Yûki d'emménager avec lui, et leur cohabitation commence ! Bien que Yûki soit comblée par son nouveau quotidien avec Iori, elle a aussi beaucoup de soucis à gérer... D'autant plus que leur premier Noël ensemble approche !

Par Anashin
Chez Pika Edition

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Auteur

Anashin

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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You're my Soulmate Tome 7

Anashin trad. Emeline Cablé

Paru le 01/04/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043305917
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