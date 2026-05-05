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Droit social

Gwennhaël François, Arnaud Lucchini, Christophe Mariano

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A jour au 1er mars 2026 Le Droit social a été conçue afin d'assurer une préparation optimale a` l'épreuve de l'examen d'accès au CRFPA. Composés de 36 fiches thématiques et d'un galop d'essai final corrigé, il permet d'aborder avec clarté et exhaustivité les connaissances et la méthodologie a` mobiliser lors de l'examen. Chaque fiche s'articule ainsi : - un schéma de synthèse pour visualiser l'essentiel en un clin d'oeil ; - les connaissances essentielles (cours, articles, jurisprudence fondamentale de la matière...) ; - une bibliographie complète pour aller plus loin et étoffer ses connaissances ; - des cas pratiques corrigés pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tout en couleur, il contient de nombreux encadrés "Exemple" , "Jurisprudence" , ... , afin d'aider le candidat a` se préparer et réussir l'examen d'entrée au CRFPA. Gwennhaël François est Professeur en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Clermont Auvergne. Arnaud Lucchini est Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Sorbonne Paris Nord. Christophe Mariano est Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Clermont Auvergne.

Par Gwennhaël François, Arnaud Lucchini, Christophe Mariano
Chez Ellipses

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Auteur

Gwennhaël François, Arnaud Lucchini, Christophe Mariano

Editeur

Ellipses

Genre

Politiques sociales

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Droit social

Gwennhaël François, Arnaud Lucchini, Christophe Mariano

Paru le 05/05/2026

700 pages

Ellipses

42,00 €

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