A jour au 1er mars 2026 Le Droit social a été conçue afin d'assurer une préparation optimale a` l'épreuve de l'examen d'accès au CRFPA. Composés de 36 fiches thématiques et d'un galop d'essai final corrigé, il permet d'aborder avec clarté et exhaustivité les connaissances et la méthodologie a` mobiliser lors de l'examen. Chaque fiche s'articule ainsi : - un schéma de synthèse pour visualiser l'essentiel en un clin d'oeil ; - les connaissances essentielles (cours, articles, jurisprudence fondamentale de la matière...) ; - une bibliographie complète pour aller plus loin et étoffer ses connaissances ; - des cas pratiques corrigés pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tout en couleur, il contient de nombreux encadrés "Exemple" , "Jurisprudence" , ... , afin d'aider le candidat a` se préparer et réussir l'examen d'entrée au CRFPA. Gwennhaël François est Professeur en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Clermont Auvergne. Arnaud Lucchini est Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Sorbonne Paris Nord. Christophe Mariano est Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Clermont Auvergne.