The Summer Hikaru Died Tome 7

Depuis que ce "quelque chose" a remplacé Hikaru, les souillures ne cessent de se multiplier dans la région et de provoquer des drames. Afin d'enrayer leur propagation, Yoshiki et Hikaru s'emploient à refermer les trous connectés à l'autre monde qui se sont ouverts çà et là. Seul problème : cette opération n'est réalisable que depuis l'autre côté. Hikaru propose alors de s'acquitter de cette tâche en utilisant le lien. mystérieux qui l'unit à Yoshiki pour réussir à revenir. Pendant ce temps, Asako et Tanaka tentent une autre approche : négocier avec les souillures afin qu'elles se chargent de refermer les trous elles-mêmes...