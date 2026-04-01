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The Summer Hikaru Died Tome 7

Mokumokuren

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Depuis que ce "quelque chose" a remplacé Hikaru, les souillures ne cessent de se multiplier dans la région et de provoquer des drames. Afin d'enrayer leur propagation, Yoshiki et Hikaru s'emploient à refermer les trous connectés à l'autre monde qui se sont ouverts çà et là. Seul problème : cette opération n'est réalisable que depuis l'autre côté. Hikaru propose alors de s'acquitter de cette tâche en utilisant le lien. mystérieux qui l'unit à Yoshiki pour réussir à revenir. Pendant ce temps, Asako et Tanaka tentent une autre approche : négocier avec les souillures afin qu'elles se chargent de refermer les trous elles-mêmes...

Par Mokumokuren
Chez Pika Edition

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Auteur

Mokumokuren

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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The Summer Hikaru Died Tome 7

Mokumokuren trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 01/04/2026

196 pages

Pika Edition

7,70 €

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