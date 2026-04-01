Drifting Dragons Tome 19

L'équipage du Quin Zaza travaille avec ardeur au découpage du dragon descendant. Ils apprennent alors que le dragonnier Mekkira Morn, sur lequel navigue le père de Giraud, est parti traquer Vritra, l'Empereur noir des cieux du Sud, un dragon qui vivrait dans l'Antarctique. Jusqu'à présent, aucune chasse aux dragons dans les conditions extrêmes du pôle Sud n'a jamais été couronnée de succès... Très motivé à l'idée d'être les premiers au monde à réussir, l'équipage décide de tenter la chasse aux dragons polaires ! Le Quin Zaza s'enfonce dans un monde de glace immaculée !