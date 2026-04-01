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Drifting Dragons Tome 19

Taku Kuwabara

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L'équipage du Quin Zaza travaille avec ardeur au découpage du dragon descendant. Ils apprennent alors que le dragonnier Mekkira Morn, sur lequel navigue le père de Giraud, est parti traquer Vritra, l'Empereur noir des cieux du Sud, un dragon qui vivrait dans l'Antarctique. Jusqu'à présent, aucune chasse aux dragons dans les conditions extrêmes du pôle Sud n'a jamais été couronnée de succès... Très motivé à l'idée d'être les premiers au monde à réussir, l'équipage décide de tenter la chasse aux dragons polaires ! Le Quin Zaza s'enfonce dans un monde de glace immaculée !

Par Taku Kuwabara
Chez Pika Edition

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Auteur

Taku Kuwabara

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Drifting Dragons Tome 19

Taku Kuwabara trad. Thibaud Desbief

Paru le 01/04/2026

190 pages

Pika Edition

7,70 €

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Scannez le code barre 9791043305368
9791043305368
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