100 questions pour comprendre la dette de l'État

Bien que la France soit aujourd'hui confrontée à des déficits et à un endettement public de grande ampleur, que les politiciens affichent leur mésentente sur les solutions à apporter (moins de dépenses ou plus de recettes ? ), cette situation n'est ni spécifique à notre pays, ni unique dans notre histoire. D'où l'attention qu'il convient de porter aux travaux des experts qui, après avoir tiré la sonnette d'alarme, proposent - chiffres à l'appui - plusieurs scénarios de rétablissement des comptes publics. Ce livre, organisé en 100 questions et leurs réponses, dresse un vaste panorama historique et géographique des modalités de financement des Etats lorsqu'ils ne trouvent pas, dans leurs recettes fiscales, les ressources financières suffisantes. Les questions sont indépendantes et ne requièrent aucune connaissance économique particulière. L'ouvrage s'adresse non seulement aux étudiants en sciences économiques et juridiques, en sciences politiques et aux élèves des classes préparatoires, mais aussi à tous les citoyens désireux de comprendre les enjeux des discussions budgétaires actuelles. Christian Descamps est maître de conférences émérite à l'Université Bourgogne-Europe et chercheur au Laboratoire d'Economie de Dijon.