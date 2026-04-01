Nine month contract

Quand un accord de neuf mois défie toutes les règles... Wyatt Fletcher vit reclus sur sa montagne du Colorado, décidé à devenir père sans passer par une relation amoureuse. Lorsqu'il diffuse une annonce originale pour trouver une mère porteuse, c'est Trista, indépendante et passionnée par le sauvetage d'animaux, qui répond à l'appel. Elle voit dans cette opportunité la chance de financer son rêve. Ce qui devait être une entente strictement professionnelle - neuf mois, une grossesse, un contrat - se transforme peu à peu en quelque chose de plus profond. Wyatt, qui se complaisait dans sa solitude, se retrouve confronté à ses sentiments pour Trista. Ensemble, ils vont devoir affronter les complications de la vie, de l'amour, de la famille... et changer leurs projets d'origine.