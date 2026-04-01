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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Nine month contract

Amy Daws

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Quand un accord de neuf mois défie toutes les règles... Wyatt Fletcher vit reclus sur sa montagne du Colorado, décidé à devenir père sans passer par une relation amoureuse. Lorsqu'il diffuse une annonce originale pour trouver une mère porteuse, c'est Trista, indépendante et passionnée par le sauvetage d'animaux, qui répond à l'appel. Elle voit dans cette opportunité la chance de financer son rêve. Ce qui devait être une entente strictement professionnelle - neuf mois, une grossesse, un contrat - se transforme peu à peu en quelque chose de plus profond. Wyatt, qui se complaisait dans sa solitude, se retrouve confronté à ses sentiments pour Trista. Ensemble, ils vont devoir affronter les complications de la vie, de l'amour, de la famille... et changer leurs projets d'origine.

Par Amy Daws
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Amy Daws

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Nine month contract

Amy Daws trad. Charline McGregor

Paru le 01/04/2026

496 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Scannez le code barre 9791042903381
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