Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG 2

Vous avez tout pour réussir l'épreuve avec ce manuel tout-en-un DCG2 Droit des sociétés et des groupements d'affaires et ses ressources interactives ! Tout le programme du DCG2 Droit des sociétés et des groupements d'affaires, à jour de la réforme 2026 ! Maîtrisez tous les savoirs et les compétences : - Le cours complet, à jour de la réforme 2026 - Des fiches méthode pour comprendre les attentes de l'examen - Mises en situation, notions clés, exemples concrets... - Le + : 18 schémas de synthèse pour réviser efficacement Entraînez-vous de manière intensive : - 270 QCM et 90 exercices progressifs dans l'esprit de la nouvelle épreuve - Des cas pratiques guidés et corrigés - Des grilles pour s'autoévaluer - Le + : 140 flashcards intégrées pour réviser - 6 sujets type d'examen pour être prêt le jour J