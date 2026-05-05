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Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG 2

Julie Boyer, Laurent Escriva

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Par Julie Boyer, Laurent Escriva
Chez Vuibert

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Auteur

Julie Boyer, Laurent Escriva

Editeur

Vuibert

Genre

DCG2 Droit des sociétés

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Droit des sociétés et des groupements d'affaires DCG 2

Julie Boyer, Laurent Escriva

Paru le 05/05/2026

417 pages

Vuibert

34,00 €

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