Mon Agenda de professeur des Ecoles

L'agenda idéal pour une année pleine de sens ! Professeur débutant ou expérimenté, vous savez combien une bonne organisation est la clé d'une année scolaire réussie. Votre agenda préféré fourmille de conseils et d'astuces pour alléger votre charge mentale et faire le plein de nouvelles idées ! Parce que développer son empathie, apprendre à coopérer et savoir réguler ses émotions sont des compétences essentielles à l'épanouissement des élèves et à la qualité de leurs apprentissages, vous retrouverez chaque mois des activités autour des compétences psychosociales (CPS), adaptées à chaque cycle. Sans oublier tous les outils qui vous aideront à : - suivre les 108 heures - planifier projets et rendez-vous ; - prévoir les tâches administratives ; - équilibrer travail et loisirs. Envie d'anticiper vos rendez-vous ? Les plannings d'août-septembre 2027 sont inclus. Besoin d'une pause ? Notez vos petits bonheurs au fil des pages et décorez votre agenda avec les nouveaux stickers de Marina. Professeure des écoles et maître-formatrice, Marina est aussi blogueuse et instagrameuse (@maisquefaitlamaitresse). Elle crée son propre agenda depuis plusieurs années. Elle est aussi auteure de Mon planner de professeur des écoles 2026-2027 et de La Classe flexible, ainsi que directrice de la collection "Une année de projets de classe" .