Rose Bertin, la couturière fatale Tome 2

Peu après son arrivée à Paris, Rose Bertin intègre le "Trait galant", la maison de mode la plus chic et la plus prisée de la capitale. Elle s'y voit rapidement confier une commande importante pour la grande Mlle de Penthièvre : confectionner sa robe de mariée. Pour Rose Bertin, c'est une occasion unique d'acquérir une grande renommée, mais pas une tâche des plus faciles, surtout quand le futur mari, le duc de Chartres, un séducteur invétéré, lui fait des avances ! Un comportement que Rose accepte difficilement et qui l'incite à vouloir lui donner une bonne leçon...