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Rose Bertin, la couturière fatale Tome 2

Jingetsu Isomi

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Peu après son arrivée à Paris, Rose Bertin intègre le "Trait galant", la maison de mode la plus chic et la plus prisée de la capitale. Elle s'y voit rapidement confier une commande importante pour la grande Mlle de Penthièvre : confectionner sa robe de mariée. Pour Rose Bertin, c'est une occasion unique d'acquérir une grande renommée, mais pas une tâche des plus faciles, surtout quand le futur mari, le duc de Chartres, un séducteur invétéré, lui fait des avances ! Un comportement que Rose accepte difficilement et qui l'incite à vouloir lui donner une bonne leçon...

Par Jingetsu Isomi
Chez Naban Editions

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Auteur

Jingetsu Isomi

Editeur

Naban Editions

Genre

Seinen/Homme

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Rose Bertin, la couturière fatale Tome 2

Jingetsu Isomi trad. Virgile Macré

Paru le 13/03/2026

192 pages

Naban Editions

8,50 €

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