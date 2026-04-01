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#Roman jeunesse

Scandale sur le ring !

Thibault Bérard, Gorobeï

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Le jeune prodige de la boxe, Youri Rodchenko est accusé d'avoir volé le trophée du match. Madame Lapin, maire de Donjon-sur-Fosse en est persuadée : c'est lui. Une clé de casier qui disparaît, une lettre accusatrice, et le trophée retrouvé dans le casier du boxeur. Mmh... Myrtille flaire le coup monté, mais comment le prouver ? Il suffit, parfois, de savoir tendre l'oreille et d'écouter les bonnes personnes. La solution n'est pas loin !

Par Thibault Bérard, Gorobeï
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Thibault Bérard, Gorobeï

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Scandale sur le ring !

Thibault Bérard, Gorobeï

Paru le 01/04/2026

88 pages

Sarbacane Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9791040809364
9791040809364
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