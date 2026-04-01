Scandale sur le ring !

Le jeune prodige de la boxe, Youri Rodchenko est accusé d'avoir volé le trophée du match. Madame Lapin, maire de Donjon-sur-Fosse en est persuadée : c'est lui. Une clé de casier qui disparaît, une lettre accusatrice, et le trophée retrouvé dans le casier du boxeur. Mmh... Myrtille flaire le coup monté, mais comment le prouver ? Il suffit, parfois, de savoir tendre l'oreille et d'écouter les bonnes personnes. La solution n'est pas loin !