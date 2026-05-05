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Cahier d'exercices de maths CM2

Edouard Vincent, Morgane Céard

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Des cahiers LUTIN BAZAR pour s'entraîner et progresser - Une approche originale pour revoir tout le programme de maths de l'année : nombres et calculs, résolution de problèmes, grandeurs et mesures, espace et géométrie, organisation et gestion de données, proportionnalité, probabilités - Une structure simple et rassurante : une seule notion par page, avec des exercices d'entraînement ludiques pour progresser. Avec pour chaque notion : - La rubrique Rappelle-toi ! : pour revoir la notion de manière visuelle et active, avec un premier exercice qui permet à l'enfant d'être actif et de mobiliser ses connaissances en construisant lui-même sa leçon sous forme visuelle : carte mentale ou schéma avec des éléments à compléter, à colorier, à dessiner, à relier... - La rubrique Entraîne-toi ! : des exercices ciblés et progressifs et des problèmes traitant des situations additives, soustractives, multiplicatives et de partage, des problèmes impliquant des raisonnements à 1 ou 2 étapes, des situations quotidiennes impliquant des grandeurs (longueurs, masses, monnaie, durée...) - Des corrigés détachables au centre du cahier - En conformité avec les nouveaux programmes de maths. - Ecrit par des auteurs blogueurs très prescripteurs et une directrice de collection reconnue par l'ensemble du milieu enseignant

Par Edouard Vincent, Morgane Céard
Chez Magnard

|

Auteur

Edouard Vincent, Morgane Céard

Editeur

Magnard

Genre

Mathématiques

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Cahier d'exercices de maths CM2

Edouard Vincent, Morgane Céard

Paru le 05/05/2026

64 pages

Magnard

5,90 €

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