Montagnes et glaciers

Du fond des crevasses bleutées de leurs glaciers jusqu'à la pointe de leurs pics acérés, les montagnes ont toujours fasciné les hommes. Et ce n'est pas étonnant ! Ces châteaux d'eau de la planète abritent également une biodiversité unique, au sein d'écosystèmes sauvages et merveilleux. Aujourd'hui, ce monde est menacé. Mais bonne nouvelle, sauver les montagnes et les glaciers, c'est possible ! Embarque dans ce grand voyage autour du monde : tu vas explorer dix écosystèmes montagnards ou glaciaires et découvrir les gestes simples pour les protéger, à l'école comme en famille. Avec des jeux, des devinettes, des Vrai ou Faux, des dialogues rigolos entre les enfants du livre. Et toujours la rubrique Et toi dans tout ça ? pour agir à ton niveau !