Tu vas adorer !

Une jeune fille accompagnée de son chien part à l'aventure. Sur le pont d'un bateau par mer agitée, sur les sentiers de randonnée, jusqu'aux sommets montagneux, le duo ne ménage pas ses efforts. Mais la maîtresse, toute à son plaisir du grand air, ne semble pas s'apercevoir que Rocket ne se réjouit pas autant qu'elle... L'autrice-illustratrice Marta Orzel s'amuse de l'incompréhension de son héroïne dans des scènes où elle sollicite pleinement l'interprétation des lecteurs. Pour cela, elle campe un bouledogue français feignant très expressif. Ses mines blasées, exténuées ou renfrognées suggèrent une autre lecture, clairement ironique, du titre du livre. Comment ne pas adorer l'irrésistible Rocket ?