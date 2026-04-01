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#Bande dessinée jeunesse

A tous les garçons que j'ai aimés

Jenny Han

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Et si les garçons pour lesquels vous aviez eu le béguin découvraient vos sentiments... tous en même temps ? Lara Jean Song conserve ses lettres d'amour dans une boîte a chapeau que sa mère lui a donnée. Ce ne sont pas des lettres qu'elle a reçues, ce sont celles qu'elle a écrites. Une pour chaque garçon qu'elle a aimé. Lorsqu'elle écrit, elle ose ouvrir son coeur et dire toutes les choses que jamais elle n'exprimerait dans la vraie vie, car ses lettres ne sont que pour elle. Jusqu'au jour ou Lara découvre que ses lettres secrètes ont toutes été postées... Elle doit soudain faire face à son passé amoureux, la situation devient vite hors de contrôle mais qui sait ? Quelque chose de positif pourrait ressortir de ces lettres, après tout.

Par Jenny Han
Chez Panini comics

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Auteur

Jenny Han

Editeur

Panini comics

Genre

Girls

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A tous les garçons que j'ai aimés

Jenny Han

Paru le 15/04/2026

Panini comics

24,95 €

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Scannez le code barre 9791039146296
9791039146296
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