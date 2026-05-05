Cahier de jeux voyage

Plus de 70 jeux pour découvrir le monde depuis son salon ! Partez à l'aventure aux quatre coins du globe avec ce cahier de 73 jeux dédiés au voyage ! - Aventure : des mots croisés, des phrases à trous ou des quiz pour découvrir le monde - Vacances : des jeux d'associations, des vrais/ faux ou des rébus pour s'amuser - Détente : des mots cachés, des jeux de différences pour s'évader Un cahier ludique pour explorer et découvrir le monde. Explorez les pays, leurs coutumes et leurs trésors culturels. Réfléchissez, jouez et partez à l'aventure ! Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage