Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Cahier de jeux voyage

Collectif, Merci les livres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 70 jeux pour découvrir le monde depuis son salon ! Partez à l'aventure aux quatre coins du globe avec ce cahier de 73 jeux dédiés au voyage ! - Aventure : des mots croisés, des phrases à trous ou des quiz pour découvrir le monde - Vacances : des jeux d'associations, des vrais/ faux ou des rébus pour s'amuser - Détente : des mots cachés, des jeux de différences pour s'évader Un cahier ludique pour explorer et découvrir le monde. Explorez les pays, leurs coutumes et leurs trésors culturels. Réfléchissez, jouez et partez à l'aventure ! Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cahier de jeux voyage par Collectif, Merci les livres

Commenter ce livre

 

Cahier de jeux voyage

Collectif, Merci les livres

Paru le 05/05/2026

64 pages

Merci les Livres

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070150726
9791070150726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.