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Charles de Freycinet

Cédric Lewandowski

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Comme beaucoup d'hommes du XIXe siècle, Charles de Freycinet s'est un peu effacé de notre mémoire et pourtant, quel personnage ! Aide de camp de Lamartine en 1848, aux côtés de Gambetta dans la guerre de 1870, fondateur de la Troisième République, dont il occupe quatre fois la présidence du conseil, cet homme discret, d'une intelligence rare, a participé aux plus grands événements et s'est investi dans toutes les questions, scientifiques, sociales ou politiques, qui ont bouleversé notre pays dans la seconde moitié du XIXe siècle et modelé notre société actuelle. Polytechnicien, ingénieur des Mines, il a étudié avec passion les grandes découvertes techniques, s'est consacré au développement des chemins de fer, aux enjeux sanitaires et hygiéniques des populations paupérisées, et a imaginé un plan d'infrastructures parmi les plus ambitieux de l'histoire de France, qui porte d'ailleurs son nom. Premier civil nommé ministre de la Guerre, il a modernisé les armées pour les préparer aux chocs futurs. Fin politique, il a cherché sans cesse à rassembler le camp républicain dans toute sa diversité et ses contradictions. Avec cette remarquable biographie, Cédric Lewandowski offre le portrait, tout en nuances, d'un véritable bâtisseur et stratège de la République française.

Par Cédric Lewandowski
Chez Passés Composés

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Auteur

Cédric Lewandowski

Editeur

Passés Composés

Genre

Troisième République

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Charles de Freycinet

Cédric Lewandowski

Paru le 05/05/2026

320 pages

Passés Composés

24,00 €

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