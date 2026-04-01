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#Comics

X-Men : L'Ère de Révélation

Jed MacKay, Jonathan Hickman, Cavan Scott

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Dans dix ans, Révélation, l'héritier d'Apocalypse, aura conquis le monde. De l'Atlantique au Mississippi, tout sera sous son contrôle. Mais derrière cette utopie apparente se cachent bien des failles... et la révolte gronde. Comment en est-on arrivé là ? Que sont devenus les X-Men, les Avengers et les autres héros Marvel ? L'Ere d'Apocalypse reste l'un des crossovers mutants les plus plébiscités de tous les temps (désormais disponible en MARVEL POCHE ! ). L'Ere de Révélation, principalement orchestrée par Jed MacKay (Blood Hunt), en reprend les codes, avec une multitude de séries explorant le futur du monde Marvel. Une saga en sept numéros !

Par Jed MacKay, Jonathan Hickman, Cavan Scott
Chez Panini comics

|

Auteur

Jed MacKay, Jonathan Hickman, Cavan Scott

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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X-Men : L'Ère de Révélation

Jed MacKay, Jonathan Hickman, Cavan Scott

Paru le 01/04/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

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Scannez le code barre 9791039144841
9791039144841
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