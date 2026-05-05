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Une lecture à voix haute par semaine cycle 3

Isabelle Peltier-Lécullée

ActuaLitté
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Le guide complet pour enseigner explicitement la lecture à voix haute et donner confiance aux élèves Ce guide, en partenariatavec "Les petits champions de la lecture" , propose une sélection de 36 textes pour travailler les compétences de lecture à voix haute des élèves, et les amener vers une lecture interprétative. - Une sélection de textes littéraires variés : récits, poèmes, scènes de théâtre, textes composites (documentaires, bandes dessinées), dont une partie est extraite des listes d'accompagnement des nouveaux programmes 2025. - Des séances clés en main, qui décomposent les étapes de la mise en voix des textes : 1 des objectifs détaillés et progressifs ; 2 une première étape de compréhension globale du texte et du vocabulaire employé ; 3 des exercices, individuels ou en groupe, de fluence et d'oralisation ; 4 une réflexion sur le "problème de lecture" posé par le texte pour donner une intention à la lecture du texte ; 5 des exercices d'échauffement de la voix et du corps ; 6 la mise en voix finale du texte, suivie d'un retour d'expérience du lecteur et des auditeurs. - Des activités pour prendre en compte toutes les dimensions d'une lecture à voix haute : la voix, le souffle, mais aussi l'espace, le corps, la gestuelle. - Des passerelles vers des activités de production d'écrits. - Des projets de lecture à mener en classe pour donner du sens aux apprentissages. A télécharger gratuitement : - les textes à annoter pour les élèves - les fiches d'exercices - les audios de lecture à voix haute

Par Isabelle Peltier-Lécullée
Chez Belin

|

Auteur

Isabelle Peltier-Lécullée

Editeur

Belin

Genre

Lecture, écriture

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Une lecture à voix haute par semaine cycle 3

Isabelle Peltier-Lécullée

Paru le 05/05/2026

448 pages

Belin

42,90 €

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Scannez le code barre 9791035844844
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