Promesses en rose Tome 13

Iroha a épousé Retsu, l'héritier de la maison ducale Shiranui, pensant avoir été "achetée" par lui. En réalité, Retsu n'a fait que tenir la promesse qu'il lui avait faite douze ans plus tôt : lui donner son nom. Iroha doit désormais apprendre à porter ce lourd fardeau. La lune de miel rapproche les jeunes mariés... mais, pied de nez du destin, les entrepôts de la maison Shiranui sont ciblés par des actes de malveillance. La mort étrange de la mère de Retsu refait alors surface. Kyôshirô, ancien serviteur de cette dernière, revient dans la vie de son ancien "petit maître" et se rapproche de Iroha par ruse. Son objectif : rappeler à Retsu qui était sa mère et lui faire passer un message : "Les adultes mentent". Retsu décide de l'affronter. Que ressortira-t-il de cette rencontre ? Kaho Miyasaka, l'autrice du très célèbre Kare First Love, nous transporte dans l'univers des contes avec ce manga qui s'inspire de l'histoire de Cendrillon. D'abord prévu pour être un one-shot, les lecteurs japonais ont tellement apprécié cette histoire que Promesses en rose est devenu une série. Véritable plongée dans l'ère Taishô, ce titre nous fait vivre un jeu du chat et de la souris attendrissant et teinté d'humour.