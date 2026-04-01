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Marvel World N° 6 . Edition collector

Ryan North, Joe Kelly, Jed MacKay

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Les héros ont remporté une victoire décisive face à Fatalis, mais la guerre contre le Sorcier Suprême est loin d'être terminée. Les Quatre Fantastiques en font d'ailleurs l'amère expérience. Hellgate a révélé un secret à Spider-Man... mais côté secrets, Mary Jane n'est pas en reste ! Pendant ce temps, Sam Wilson et T'Challa affrontent un Penseur Fou capable de manier tous les pouvoirs des Maîtres du Mal. En bonus : une aventure inédite du Silver Surfer ! Un crossover, Le Règne de Fatalis, sans doute l'un des plus réussis de ces dernières années ? On a ! Les Quatre Fantastiques en mensuel pour la première fois depuis dix ans ? On a ! Spider-Man illustré par Pepe Larraz ? On a aussi ! Et ce n'est pas fini : la nouvelle série Mortal Thor débarque dès le mois prochain. Décidément, MARVEL WORLD reste l'achat indispensable pour tout fan de la continuité Marvel.

Par Ryan North, Joe Kelly, Jed MacKay
Chez Panini comics

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Auteur

Ryan North, Joe Kelly, Jed MacKay

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Marvel World N° 6 . Edition collector

Ryan North, Joe Kelly, Jed MacKay

Paru le 01/04/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

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Scannez le code barre 9791039143721
9791039143721
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