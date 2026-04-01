Marvel World N° 6 . Edition collector

Les héros ont remporté une victoire décisive face à Fatalis, mais la guerre contre le Sorcier Suprême est loin d'être terminée. Les Quatre Fantastiques en font d'ailleurs l'amère expérience. Hellgate a révélé un secret à Spider-Man... mais côté secrets, Mary Jane n'est pas en reste ! Pendant ce temps, Sam Wilson et T'Challa affrontent un Penseur Fou capable de manier tous les pouvoirs des Maîtres du Mal. En bonus : une aventure inédite du Silver Surfer ! Un crossover, Le Règne de Fatalis, sans doute l'un des plus réussis de ces dernières années ? On a ! Les Quatre Fantastiques en mensuel pour la première fois depuis dix ans ? On a ! Spider-Man illustré par Pepe Larraz ? On a aussi ! Et ce n'est pas fini : la nouvelle série Mortal Thor débarque dès le mois prochain. Décidément, MARVEL WORLD reste l'achat indispensable pour tout fan de la continuité Marvel.