Tout est vibration

Savez-vous que certaines fréquences sonores, écoutées quelques minutes par jour, pourraient aider à retrouver la motivation et à ralentir la neurodégénérescence ? Que si le chant des dauphins est si relaxant, c'est parce qu'il favorise les ondes alpha et la synchronisation du coeur avec le cerveau ? Notre cerveau, nos cellules, les végétaux, l'eau ou la Terre émettent des vibrations qui participent à la vie mais aussi à la guérison. En pénétrant nos structures moléculaires, les sons et les vibrations réorganisent nos cellules et harmonisent notre corps, nos émotions et même nos pensées. Dans cet ouvrage unique, François-Marie Dru, expert de référence en musicothérapie, nous livre le fruit de plus de 20 ans de recherches sur le pouvoir des ondes et nous permet de comprendre à quel point le son gouverne nos vies, de la fréquence du coeur au chant des arbres, du son de la Terre à la musique des étoiles. Dans un contenu révisé et agrémenté des dernières découvertes scientifiques, l'auteur nous invite à prendre conscience que tout ce qui nous entoure et nous compose est vibration. A la fin de votre lecture, vous ne percevrez plus le monde de la même manière. "Une synthèse exceptionnelle qui fait converger la physique quantique, la musicothérapie, le chamanisme et le rêve". PREFACE DE LA CHANTEUSE CAMILLE "Le livre saisissant de François-Marie Dru nous démontre que les vibrations sont l'architecture même du monde". POSTFACE DU DR XAVIER EMMANUELLI Diplômé du Berklee College of Music, François-Marie Dru est musicien, compositeur, musicothérapeute et forme aux pouvoirs du son. Expert reconnu en France et à l'international, il est également l'auteur du Coffret des sons guérisseurs (éd. Leduc).