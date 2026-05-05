Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Tout est vibration

François-Marie Dru

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Savez-vous que certaines fréquences sonores, écoutées quelques minutes par jour, pourraient aider à retrouver la motivation et à ralentir la neurodégénérescence ? Que si le chant des dauphins est si relaxant, c'est parce qu'il favorise les ondes alpha et la synchronisation du coeur avec le cerveau ? Notre cerveau, nos cellules, les végétaux, l'eau ou la Terre émettent des vibrations qui participent à la vie mais aussi à la guérison. En pénétrant nos structures moléculaires, les sons et les vibrations réorganisent nos cellules et harmonisent notre corps, nos émotions et même nos pensées. Dans cet ouvrage unique, François-Marie Dru, expert de référence en musicothérapie, nous livre le fruit de plus de 20 ans de recherches sur le pouvoir des ondes et nous permet de comprendre à quel point le son gouverne nos vies, de la fréquence du coeur au chant des arbres, du son de la Terre à la musique des étoiles. Dans un contenu révisé et agrémenté des dernières découvertes scientifiques, l'auteur nous invite à prendre conscience que tout ce qui nous entoure et nous compose est vibration. A la fin de votre lecture, vous ne percevrez plus le monde de la même manière. "Une synthèse exceptionnelle qui fait converger la physique quantique, la musicothérapie, le chamanisme et le rêve". PREFACE DE LA CHANTEUSE CAMILLE "Le livre saisissant de François-Marie Dru nous démontre que les vibrations sont l'architecture même du monde". POSTFACE DU DR XAVIER EMMANUELLI Diplômé du Berklee College of Music, François-Marie Dru est musicien, compositeur, musicothérapeute et forme aux pouvoirs du son. Expert reconnu en France et à l'international, il est également l'auteur du Coffret des sons guérisseurs (éd. Leduc).

Par François-Marie Dru
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

François-Marie Dru

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Art-thérapie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout est vibration par François-Marie Dru

Commenter ce livre

 

Tout est vibration

François-Marie Dru

Paru le 21/05/2026

Leduc.s éditions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538064
9791028538064
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.