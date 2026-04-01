Nic et le pacte des démons

"J'observai la façade percée de hautes fenêtres et les marches de pierre qui menaient à la porte d'entrée (...). Maintenant, silence et discrétion. J'étais au bon endroit, et l'heure de la vengeance allait sonner". En arrivant à la porte du manoir, Nic retrouve par hasard son amie Suzanne qui, comme lui, hante depuis longtemps le monde des vivants. Ce sont tous deux des fantômes blancs, mais ils refusent de dire qui ils sont et d'où ils viennent. Personne au manoir ne se doute donc de leurs intentions. Pourtant, Nic a une idée fixe : punir celui qui lui a ôté la vie. Et pour cela, il est prêt à tout, même à libérer les fantômes gris !