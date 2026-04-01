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#Roman jeunesse

Nic et le pacte des démons

Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger

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"J'observai la façade percée de hautes fenêtres et les marches de pierre qui menaient à la porte d'entrée (...). Maintenant, silence et discrétion. J'étais au bon endroit, et l'heure de la vengeance allait sonner". En arrivant à la porte du manoir, Nic retrouve par hasard son amie Suzanne qui, comme lui, hante depuis longtemps le monde des vivants. Ce sont tous deux des fantômes blancs, mais ils refusent de dire qui ils sont et d'où ils viennent. Personne au manoir ne se doute donc de leurs intentions. Pourtant, Nic a une idée fixe : punir celui qui lui a ôté la vie. Et pour cela, il est prêt à tout, même à libérer les fantômes gris !

Par Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Nic et le pacte des démons

Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger

Paru le 01/04/2026

440 pages

Bayard jeunesse

8,30 €

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Scannez le code barre 9791036384721
9791036384721
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