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#Roman francophone

Danse des folles sur l'ile d'oleron (coll. geste noir)

Line Dubief

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Au XVIIème siècle, Margaux, accusée de sorcellerie pour avoir osé défier les hommes, pratiquer son art et revendiquer sa liberté, est brûlée vive sur la place du Château-d'Oléron. Quatre siècles plus tard, Mélina, ostréicultrice sur l'île, est retrouvée morte au pied des fortifications de la citadelle dans des circonstances troublantes. Sa fille Rosa échappe de justesse à un incendie aux origines mystérieuses. Le commissaire Eustache et son ami Oscar plongent alors dans une enquête où jalousies, rivalités, rancunes familiales et violences faites aux femmes s'entremêlent. Au coeur des parcs à huîtres et des anciens marais salants, là où l'homme se plie à la puissance de l'océan, passé et présent s'intriquent, faisant remonter à la surface les échos de l'histoire oubliée de Margaux.

Par Line Dubief
Chez La Geste

|

Auteur

Line Dubief

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Danse des folles sur l'ile d'oleron (coll. geste noir)

Line Dubief

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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