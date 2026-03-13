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#Roman francophone

Troubles a parentis-en-born (coll. geste noir)

Jean-Paul Froustey

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Depuis que Luc est arrivéà Parentis-en-Born pour travailler dans les forages pétroliers, il va être jalousé. Beaucoup plus calme et moins dépensier que ses camarades de travail il fréquente la petite boutique qui vend des journaux. Pour ne pas qu'elle ferme, il va l'acheter. Ainsi il se rapproche un peu plus d'Emilie à qui il fait une cour timide, il va l'épouser et acquérir un vieux domaine en ruine au bord du lac pour y vivre en couple. L'adversité redouble envers Luc mais ce n'est pas cela qui va le déstabiliser. Les pompes ont remplacé les derricks. Luc et Emilie n'ont toujours pas d'enfant. Luc va partir pour le Sahara et c'est là qu'un médecin militaire lui laisse entendre que c'est peut-être lui qui est stérile. Il va repartir en Afrique où il aura un très grave accident de la route. Il reviendra sur un fauteuil roulant.

Par Jean-Paul Froustey
Chez La Geste

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Auteur

Jean-Paul Froustey

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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Troubles a parentis-en-born (coll. geste noir)

Jean-Paul Froustey

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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