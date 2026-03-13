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#Roman francophone

Disparue des bastides (coll. geste noir)

Jean-Marcel Bertrand

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L'aube du deux décembre 1985. Une Alfa Sprint rouge pénètre dans la Bastide endormie. Le commissaire Bruno Basil vient d'être missionné par le contrôleur général Rennik pour élucider une disparition inquiétante. Cet homme dur, renfermé, va devoir s'incruster dans le microcosme local pour découvrir les vérités cachées d'un drame surgissant du passé. Il fera face à l'omerta de tout un village, les non-dits, les faux semblants, les secrets de la Bastide et de ses habitants ; avec la subtilité et parfois la brutalité qui le caractérisent, pour démasquer un criminel et tenter de déjouer son mécanisme infernal. Il sera aidé dans sa tâche par une équipe de jeunes gendarmes loyaux et tenaces, une légiste hautaine, un griffon nommé Hercule ... et des ombres, protectrices des lieux depuis plus de dix siècles.

Par Jean-Marcel Bertrand
Chez La Geste

|

Auteur

Jean-Marcel Bertrand

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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Disparue des bastides (coll. geste noir)

Jean-Marcel Bertrand

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330552
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