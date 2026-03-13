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#Roman francophone

Crime en re majeur (coll. geste noir)

Catherine Armessen

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Dans la nuit du 30 juin 2025, Félix Goldberg, ex-star de la chanson, est assassiné. L'enquête est confiée à Lucie Fabiani, jeune capitaine à la PJ de La Rochelle. L'affaire s'avère complexe car tous les suspects ont un alibi solide. Lucie fouille le passé de Félix et découvre derrière les paillettes son côté sombre et malsain. L'enquête est riche en rebondissements et promène le lecteur de La Rochelle à l'île de Ré, de l'effervescence des Francofolies aux rues tranquilles des villages de l'île, au fil des pages à tourner pour découvrir la clé du mystère. Pour cette nouvelle enquête de Lucie Fabiani, l'auteure a travaillé avec des professionnels du monde de la chanson qui lui ont permis de parler de façon crédible de leur univers.

Par Catherine Armessen
Chez La Geste

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Auteur

Catherine Armessen

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Crime en re majeur (coll. geste noir)

Catherine Armessen

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330460
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