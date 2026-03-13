Lazarus Intégrale Tome 4

La Guerre du Conclave continue, et les liens entre Forever, la Lazare de la famille Carlyle, et son père Malcolm sont plus fragiles que jamais. Forgeant une alliance avec sa soeur Johanna, cheffe de famille par intérim, et sa soeur clonée Eight, Lazare en formation, Forever jure de renverser son père et de gagner leur liberté. Mais chaque famille a ses secrets, et chaque secret a son prix... Pour Malcolm, c'est un prix qu'il est prêt à payer, surtout lorsqu'il s'agit de tenir tête à Jakob Hock, le rival éternel de sa famille. Et pour Forever, la liberté se paiera dans le sang... et pas seulement le sien.